Japońskie Ministerstwo Edukacji planuje stworzyć nowy roczny program, który umożliwi dorosłym z wykształceniem uniwersyteckim uzyskanie licencji na nauczanie w szkołach. Inicjatywa ma ułatwić przejście do zawodu nauczyciela i pomóc przyciągnąć więcej pedagogów, informuje The Japan Times.

Warunki dla uczestników

Program będzie dostępny dla pracujących dorosłych posiadających dyplom ukończenia studiów uniwersyteckich. Kandydatów będą wybierać instytucje kształcenia podyplomowego wspólnie z lokalnymi radami oświatowymi. Po ukończeniu kursu uczestnicy będą mogli ubiegać się o licencję na nauczanie w szkołach podstawowych, gimnazjach lub szkołach średnich.

Aby ukończyć program, trzeba będzie zdobyć co najmniej 36 punktów kredytowych. Około 10 punktów będzie przypadać na przedmioty dotyczące metod nauczania i rozumienia uczniów, a kolejne około 26 — na praktyczne przygotowanie w szkołach.

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Wynagrodzenie za praktykę i uruchomienie programu

Podczas praktyki uczestnicy będą mogli otrzymywać wynagrodzenie, pracując na podstawie tymczasowej licencji na nauczanie. Zgodnie z zamysłem ministerstwa ma to zmniejszyć obciążenie finansowe osób, które zdecydują się zmienić zawód.

W przypadku standardowej licencji do nauczania w szkole podstawowej ministerstwo planuje wymagać co najmniej 57 punktów kredytowych, a w przypadku gimnazjów i szkół średnich — co najmniej 56. Uczestnikom nowego programu zostanie zaliczone 20 punktów na podstawie ich doświadczenia zawodowego.

Obecnie dorośli, którzy nie odbyli przygotowania pedagogicznego na uniwersytecie lub w innej placówce edukacyjnej, potrzebują trzech lat, aby uzyskać licencję w ramach programu instytucji kształcenia podyplomowego. Ministerstwo planuje w przyszłym roku przedłożyć na zwyczajną sesję parlamentu projekt zmian do ustawy o certyfikacji personelu edukacyjnego oraz uruchomić program w roku fiskalnym 2030, który rozpoczyna się w kwietniu 2030 roku.

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