巴基斯坦白沙瓦高等法院禁止当局在11月10日前逮捕开伯尔-普什图省议会副议长苏莱娅·比比。法院还暂时允许她继续使用官邸，据《黎明报》报道。

法院裁决

由伊贾兹·安瓦尔和穆罕默德·法希姆·瓦利组成的法官合议庭暂停执行10月14日要求比比腾退官邸的命令。法院在一份三页裁决中规定，在定于11月10日举行的下一次听证会前不得逮捕她。

比比正在对其住所被查封以及依据巴基斯坦《维护公共秩序条例》第3条可能实施的逮捕提出质疑。她请求法院责令当局解除住所查封并恢复她进入该住所的权利，同时防止突击搜查、拘留或逮捕。

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职务状态

法院指出，在该省实施省长管治的法令并未将议长和副议长列入立即停止履职的官员之中。该文件提及省首席部长、部长、顾问、特别助理和总检察长。

比比的律师亚西尔·哈塔克援引了2026年关于省议长和副议长豁免权、特权、薪酬及津贴的法律。据他所说，该法律允许他们在继任者选出前使用官邸，也禁止在其任职期间对其进行拘留、逮捕和搜查住所。

该省总检察长萨瑙拉表示，政府有权要求顾问和部长腾退官邸，其中包括省议会副议长。他还表示，10月12日，当局根据《巴基斯坦刑法》第406条对比比立案。在实施省长管治后，当局还因她涉嫌拒绝归还公务车辆而对她立案。

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