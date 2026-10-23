Высокий суд Пешавара в Пакистане запретил властям до 10 ноября арестовывать заместительницу спикера Ассамблеи провинции Хайбер-Пахтунхва Сурию Биби. Суд также временно разрешил ей и далее пользоваться служебной резиденцией, сообщает Dawn.

Решение суда

Коллегия судей Иджаза Анвара и Мухаммада Фахима Вали приостановила действие распоряжения от 14 октября, требовавшего от Биби освободить служебное жилье. В трехстраничном постановлении суд распорядился воздержаться от ее ареста до следующего заседания, назначенного на 10 ноября.

Биби обжалует опечатывание ее резиденции и возможный арест по статье 3 пакистанского Ордонанса о поддержании общественного порядка. Она просила суд обязать власти распечатать жилье и восстановить ее доступ к нему, а также не допустить рейдов, задержания или ареста.

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Статус должности

Суд отметил, что указ о введении губернаторского правления в провинции не относит спикера и заместительницу спикера к должностным лицам, которые немедленно прекращают исполнять обязанности. В документе упомянуты главный министр провинции, министры, советники, специальные помощники и генеральный адвокат.

Адвокат Биби Ясир Хаттак сослался на закон 2026 года об иммунитетах, привилегиях, зарплатах и надбавках спикера и заместителя спикера провинции. По его словам, закон позволяет им пользоваться служебным жильем до избрания преемников, а также запрещает задержание, арест и обыски резиденции во время пребывания в должности.

Генеральный адвокат провинции Санаулла заявил, что правительство имело полномочия требовать освобождения служебного жилья от советников и министров, в том числе от заместительницы спикера ассамблеи. Он также сообщил, что 12 октября в отношении Биби зарегистрировали производство по статье 406 Уголовного кодекса Пакистана. После введения губернаторского правления против нее также зарегистрировали дело из-за предполагаемого отказа вернуть служебный автомобиль.

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