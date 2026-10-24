Лидер КНДР Ким Чен Ын без предварительного объявления прибыл в китайский приграничный город Даньдун, пересёкши новый мост через реку Ялуцзян. Визит в субботу, 24 октября, подтвердило Министерство объединения Южной Кореи, сообщает Korea Herald.

Первая поездка с сентября 2025 года

Это первая поездка Ким Чен Ына в Китай с сентября 2025 года. Тогда он посетил военный парад в Пекине, посвящённый 80-й годовщине окончания Второй мировой войны.

Теперь внимание сосредоточено на том, встретится ли Ким Чен Ын с председателем КНР Си Цзиньпином. В последний раз лидеры встречались в июне, когда Си Цзиньпин посетил Пхеньян. По данным издания, Ким Чен Ын встречался с китайским лидером во время каждого из своих предыдущих визитов в Китай после прихода к власти.

Визит проходит на фоне активизации дипломатического внимания к Корейскому полуострову. Президент США Дональд Трамп стремится возобновить диалог с КНДР, а Китай готовится провести саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Шэньчжэне в следующем месяце.

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Новый приграничный маршрут

Новый мост через Ялуцзян имеет четыре полосы движения и протяжённость около трёх километров. Он соединяет Даньдун — крупнейший торговый узел Китая в торговле с КНДР — с городом Синыйджу в провинции Пхёнан-Пукто.

Строительство моста завершили в 2014 году, однако его открытие отложили более чем на десятилетие из-за незавершённой инфраструктуры на северокорейской стороне. Объект официально открыли 15 октября. Японское агентство Kyodo ранее сообщало со ссылкой на дипломатические источники о строгих ограничениях движения в отдельных районах Даньдуна.

Поездка состоялась за день до 76-й годовщины вступления Китая в Корейскую войну 1950–1953 годов, что породило предположения о возможной связи визита с памятными мероприятиями. В пятницу Национальная разведывательная служба Южной Кореи опровергла неподтверждённые слухи из социальных сетей о смерти Ким Чен Ына после кровоизлияния в мозг.

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