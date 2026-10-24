朝鲜领导人金正恩在未事先宣布的情况下抵达中国边境城市丹东，并经由鸭绿江新大桥入境。韩国统一部证实了10月24日星期六的访问，《韩国先驱报》报道。

自2025年9月以来首次访华

这是金正恩自2025年9月以来首次访问中国。当时，他出席了北京举行的纪念第二次世界大战结束80周年阅兵式。

目前外界关注金正恩是否会与中国国家主席习近平会面。两位领导人上一次会面是在6月，当时习近平访问了平壤。据该媒体报道，金正恩执政以来每次此前访问中国时，都曾与中国领导人会面。

此次访问正值国际社会加大对朝鲜半岛外交关注之际。美国总统唐纳德·特朗普寻求恢复与朝鲜的对话，而中国正准备于下个月在深圳举办亚太经济合作组织峰会。

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新的边境路线

鸭绿江新大桥设有四条车道，长约三公里。该桥连接丹东——中国对朝贸易中最大的贸易枢纽——与平安北道的新义州市。

大桥建设于2014年完工，但由于朝鲜一侧基础设施尚未完工，其启用被推迟了十多年。该设施于10月15日正式启用。日本共同社此前援引外交消息人士报道称，丹东部分地区实施了严格的交通限制。

此次行程发生在中国参加1950年至1953年朝鲜战争76周年纪念日前一天，引发了有关此次访问可能与纪念活动有关的猜测。周五，韩国国家情报院否认了社交媒体上未经证实的传言，即金正恩因脑出血去世。

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