Przywódca KRLD Kim Dzong Un bez wcześniejszego zapowiedzenia przybył do chińskiego przygranicznego miasta Dandong, przekraczając nowy most na rzece Yalu. Wizytę w sobotę, 24 października, potwierdziło południowokoreańskie Ministerstwo Zjednoczenia, informuje Korea Herald.

Pierwsza podróż od września 2025 roku

Jest to pierwsza podróż Kim Dzong Una do Chin od września 2025 roku. Wówczas uczestniczył on w paradzie wojskowej w Pekinie poświęconej 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej.

Uwaga skupia się teraz na tym, czy Kim Dzong Un spotka się z przewodniczącym ChRL Xi Jinpingiem. Przywódcy ostatnio spotkali się w czerwcu, gdy Xi Jinping odwiedził Pjongjang. Według publikacji Kim Dzong Un spotykał się z chińskim przywódcą podczas każdej ze swoich poprzednich wizyt w Chinach od czasu objęcia władzy.

Wizyta odbywa się w okresie wzmożonej uwagi dyplomatycznej wobec Półwyspu Koreańskiego. Prezydent USA Donald Trump dąży do wznowienia dialogu z KRLD, a Chiny przygotowują się do organizacji szczytu Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku w Shenzhen w przyszłym miesiącu.

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Nowa trasa graniczna

Nowy most na rzece Yalu ma cztery pasy ruchu i długość około trzech kilometrów. Łączy Dandong — największy chiński węzeł handlowy w wymianie z KRLD — z miastem Sinuiju w prowincji Pjongjang Północny.

Budowę mostu ukończono w 2014 roku, jednak jego otwarcie opóźniono o ponad dekadę z powodu niedokończonej infrastruktury po północnokoreańskiej stronie. Obiekt oficjalnie otwarto 15 października. Japońska agencja Kyodo wcześniej informowała, powołując się na źródła dyplomatyczne, o surowych ograniczeniach ruchu w niektórych rejonach Dandong.

Podróż odbyła się dzień przed 76. rocznicą przystąpienia Chin do wojny koreańskiej z lat 1950–1953, co wywołało spekulacje o możliwym związku wizyty z wydarzeniami upamiętniającymi. W piątek Narodowa Służba Wywiadowcza Korei Południowej zdementowała niepotwierdzone pogłoski z mediów społecznościowych o śmierci Kim Dzong Una po wylewie krwi do mózgu.

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