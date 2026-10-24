Археологи исследовали коренной зуб и фрагменты бивня слона с прямыми бивнями, найденные на памятнике Гешер-Бенот-Яаков в долине Хула на севере Израиля. Останки, которым почти 800 тысяч лет, помогли ученым восстановить экосистему, где жили крупные млекопитающие и ранние гоминины — создатели каменных орудий. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Древний обитатель долины Хула

Зуб принадлежал виду Palaeoloxodon antiquus — слону с прямыми бивнями, одному из крупнейших наземных млекопитающих плейстоцена. По оценке исследователей, представители этого вида весили около 10 тонн. Останки обнаружили рядом с базальтовыми ручными рубилами и колунами ашельской традиции — одной из древнейших и наиболее распространенных технологий изготовления каменных орудий.

Результаты работы опубликовали в журнале Quaternary Science Reviews. Исследование возглавила докторантка Хайфского университета Ханна Фаррелл, а раскопки на памятнике проводил профессор Гонен Шарон из университета Тель-Хай. В команду также вошли специалисты Хайфского и Тель-Авивского университетов.

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Водно-болотный ландшафт

Ученые применили компьютерную томографию высокого разрешения, 3D-реконструкцию, анализ микроследов износа, изотопную геохимию и исследование пыльцы. Значения изотопов углерода указывают, что слон жил в стабильно увлажненной среде.

Пыльца из отложений подтвердила наличие богатой водно-болотной растительности: тростника, осок, ив, тамариска и водных растений. По мнению команды, в долине долгое время существовала мозаика лесов, лугов, болот, рек и мелководных водоемов.

Гешер-Бенот-Яаков расположен в Левантийском коридоре, по которому животные и человеческие группы перемещались между Африкой и Евразией. На участке площадью около 100 квадратных метров исследователи не нашли человеческих останков, однако обнаружили десятки тысяч костей животных и каменных орудий. По словам Шарона, ресурсы местных водоемов, лесов и растительности создавали условия для существования как крупных животных, так и ранних людей.

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