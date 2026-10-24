Archeolodzy zbadali ząb trzonowy i fragmenty kła słonia o prostych ciosach, znalezione na stanowisku Gesher Benot Ya'aqov w Dolinie Hula na północy Izraela. Szczątki, liczące niemal 800 tys. lat, pomogły naukowcom odtworzyć ekosystem, w którym żyły duże ssaki i wczesne homininy — twórcy kamiennych narzędzi. Poinformował o tym Jerusalem Post.

Starożytny mieszkaniec Doliny Hula

Ząb należał do gatunku Palaeoloxodon antiquus — słonia o prostych ciosach, jednego z największych ssaków lądowych plejstocenu. Według szacunków badaczy przedstawiciele tego gatunku ważyli około 10 ton. Szczątki odkryto obok bazaltowych pięściaków i rozłupywaczy tradycji aszelskiej — jednej z najstarszych i najbardziej rozpowszechnionych technologii wytwarzania narzędzi kamiennych.

Wyniki pracy opublikowano w czasopiśmie Quaternary Science Reviews. Badaniami kierowała doktorantka Uniwersytetu w Hajfie Hannah Farrell, a wykopaliska na stanowisku prowadził profesor Gonen Sharon z Uniwersytetu Tel-Hai. W skład zespołu weszli także specjaliści z Uniwersytetu w Hajfie i Uniwersytetu Telawiwskiego.

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Krajobraz wodno-błotny

Naukowcy zastosowali tomografię komputerową wysokiej rozdzielczości, rekonstrukcję 3D, analizę mikrośladów zużycia, geochemię izotopową oraz badania pyłku. Wartości izotopów węgla wskazują, że słoń żył w stale wilgotnym środowisku.

Pyłek z osadów potwierdził obecność bogatej roślinności wodno-błotnej: trzcin, turzyc, wierzb, tamaryszku i roślin wodnych. Zdaniem zespołu w dolinie przez długi czas istniała mozaika lasów, łąk, bagien, rzek i płytkich zbiorników wodnych.

Gesher Benot Ya'aqov leży w Korytarzu Lewantyńskim, którym zwierzęta i grupy ludzkie przemieszczały się między Afryką a Eurazją. Na stanowisku o powierzchni około 100 metrów kwadratowych badacze nie znaleźli ludzkich szczątków, lecz odkryli dziesiątki tysięcy kości zwierzęcych i narzędzi kamiennych. Według Sharona zasoby lokalnych zbiorników wodnych, lasów i roślinności stwarzały warunki do istnienia zarówno dużych zwierząt, jak i wczesnych ludzi.

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