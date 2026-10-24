以色列研究一颗80万年前的象牙齿——《耶路撒冷邮报》

考古学家研究了在以色列北部胡拉谷的盖舍尔-贝诺特-雅各布遗址发现的一颗直牙象臼齿和象牙碎片。这些遗存距今近80万年，帮助科学家重建了大型哺乳动物和早期人科动物——石器制造者——生活的生态系统。据《耶路撒冷邮报》报道。

胡拉谷的古老居民

这颗牙齿属于Palaeoloxodon antiquus，即直牙象，是更新世最大的陆生哺乳动物之一。研究人员估计，该物种的个体体重约为10吨。遗存发现于阿舍利传统的玄武岩手斧和劈砍器旁边；阿舍利传统是最古老且最广泛传播的石器制作技术之一。

研究结果发表在《Quaternary Science Reviews》期刊上。该研究由海法大学博士生汉娜·法雷尔领导，遗址发掘工作则由特尔海大学教授戈嫩·沙龙负责。团队还包括海法大学和特拉维夫大学的专家。

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湿地景观

科学家采用了高分辨率计算机断层扫描、3D重建、微磨损分析、同位素地球化学和花粉研究。碳同位素数值表明，这头象生活在持续湿润的环境中。

沉积物中的花粉证实了丰富湿地植被的存在，包括芦苇、莎草、柳树、柽柳和水生植物。团队认为，山谷中长期存在由森林、草地、沼泽、河流和浅水水体组成的镶嵌景观。

盖舍尔-贝诺特-雅各布位于黎凡特走廊，动物和人类群体曾通过这里在非洲与欧亚大陆之间迁移。在面积约100平方米的地点，研究人员没有发现人类遗骸，但发现了数万块动物骨骼和石器。沙龙表示，当地水体、森林和植被的资源为大型动物和早期人类的生存创造了条件。

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