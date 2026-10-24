В Ізраїлі дослідили зуб слона віком 800 тисяч років — Jerusalem Post

Археологи дослідили корінний зуб і фрагменти бивня прямобивневого слона, знайдені на пам’ятці Гешер-Бенот-Яаков у долині Хула на півночі Ізраїлю. Рештки, яким майже 800 тисяч років, допомогли науковцям відтворити екосистему, де жили великі ссавці та ранні гомініни — творці кам’яних знарядь. Про це повідомляє Jerusalem Post.

Давній мешканець долини Хула

Зуб належав виду Palaeoloxodon antiquus — прямобивневому слону, одному з найбільших наземних ссавців плейстоцену. За оцінкою дослідників, представники цього виду важили близько 10 тонн. Рештки виявили поруч із базальтовими ручними рубилами та колунами ашельської традиції — однієї з найдавніших і найпоширеніших технологій виготовлення кам’яних знарядь.

Результати роботи опублікували в журналі Quaternary Science Reviews. Дослідження очолила докторантка Хайфського університету Ханна Фаррелл, а розкопки на пам’ятці проводив професор Гонен Шарон з університету Тель-Хай. До команди також увійшли фахівці Хайфського та Тель-Авівського університетів.

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Водно-болотний ландшафт

Науковці застосували комп’ютерну томографію високої роздільної здатності, 3D-реконструкцію, аналіз мікрослідів зношення, ізотопну геохімію та дослідження пилку. Значення ізотопів вуглецю вказують, що слон жив у стабільно зволоженому середовищі.

Пилок із відкладів засвідчив наявність багатої водно-болотної рослинності: очерету, осок, верб, тамариску та водних рослин. На думку команди, у долині тривалий час існувала мозаїка лісів, луків, боліт, річок і мілководних водойм.

Гешер-Бенот-Яаков розташований у Левантійському коридорі, яким переміщувалися тварини та людські групи між Африкою й Євразією. На ділянці площею близько 100 квадратних метрів дослідники не знайшли людських решток, однак виявили десятки тисяч кісток тварин і кам’яних знарядь. За словами Шарона, ресурси місцевих водойм, лісів і рослинності створювали умови для існування як великих тварин, так і ранніх людей.

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