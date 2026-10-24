Отделение партии All Progressives Congress (APC) в нигерийском штате Баучи опровергло слухи о политическом союзе с губернатором Балой Мохаммедом. В партии заявили, что за пределами официальной платформы APC никаких политических договоренностей с губернатором нет.

Заявление отделения APC

Как сообщает Premium Times Nigeria, заявление распространил секретарь отделения APC в штате по вопросам публичности Шеху Дауда. Он назвал утверждения о якобы достигнутом взаимопонимании необоснованными и призвал общественность осторожно относиться к таким сообщениям без убедительных доказательств.

В APC также обратили внимание, что Мохаммед продолжает политическую связь с Движением союзных народов (APM) и ведет кампанию вместе с кандидатами этой партии, в том числе с ее кандидатом в президенты. По мнению APC, это противоречит заявлениям о политической договоренности с правящей партией на национальном уровне.

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Приглашение в партию

В то же время APC отметила недавние положительные заявления губернатора о руководстве президента Болы Тинубу, его экономических реформах и мерах в сфере здравоохранения. Партия призвала Мохаммеда прекратить политические связи с APM и формально перейти в APC.

В заявлении отмечается, что вступление губернатора в APC могло бы создать последовательную политическую платформу для сотрудничества штата Баучи с федеральным правительством. Отделение партии также заявило, что это могло бы усилить координацию между властями штата и федеральными властями и улучшить доступ жителей к федеральным программам.

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