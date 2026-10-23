Wysoki Sąd w Peszawarze w Pakistanie zakazał władzom aresztowania zastępczyni przewodniczącego Zgromadzenia Khyber Pakhtunkhwa Suraiyi Bibi do 10 listopada. Sąd tymczasowo zezwolił jej także na dalsze korzystanie ze służbowej rezydencji, informuje Dawn.

Decyzja sądu

Skład sędziowski w osobach Idżaza Anwara i Muhammada Fahima Wali zawiesił wykonanie zarządzenia z 14 października, które nakazywało Bibi opuszczenie służbowego mieszkania. W trzystronicowym orzeczeniu sąd nakazał powstrzymanie się od jej aresztowania do kolejnej rozprawy wyznaczonej na 10 listopada.

Bibi kwestionuje zapieczętowanie jej rezydencji oraz możliwość aresztowania na podstawie artykułu 3 pakistańskiego rozporządzenia o utrzymaniu porządku publicznego. Zwróciła się do sądu o nakazanie władzom odpieczętowania lokalu i przywrócenia jej dostępu do niego, a także o niedopuszczenie do nalotów, zatrzymania lub aresztowania.

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Status stanowiska

Sąd zaznaczył, że dekret o wprowadzeniu rządów gubernatorskich w prowincji nie zalicza przewodniczącego i jego zastępczyni do urzędników, którzy natychmiast przestają pełnić swoje obowiązki. W dokumencie wymieniono szefa rządu prowincji, ministrów, doradców, specjalnych asystentów i prokuratora generalnego.

Adwokat Bibi, Yasir Khattak, powołał się na ustawę z 2026 roku o immunitetach, przywilejach, wynagrodzeniach i dodatkach przewodniczącego oraz zastępcy przewodniczącego prowincji. Według niego ustawa pozwala im korzystać ze służbowego mieszkania do czasu wyboru następców, a także zakazuje zatrzymania, aresztowania i przeszukania rezydencji podczas sprawowania urzędu.

Prokurator generalny prowincji Sanaullah oświadczył, że rząd miał uprawnienia, by żądać opuszczenia służbowego mieszkania przez doradców i ministrów, w tym zastępczynię przewodniczącego zgromadzenia. Poinformował również, że 12 października wobec Bibi zarejestrowano postępowanie na podstawie artykułu 406 pakistańskiego kodeksu karnego. Po wprowadzeniu rządów gubernatorskich zarejestrowano przeciwko niej także sprawę dotyczącą rzekomej odmowy zwrotu służbowego samochodu.

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