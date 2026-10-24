Ураган Vance усилился до второй категории у Мексики — Interia

В Тихом океане ураган Vance усилился до второй категории и приближается к побережью Мексики. Скорость ветра в его пределах достигала около 145 км/ч, а тропическая система находилась примерно в 730 километрах к юго-западу от Акапулько, сообщает Interia.

Прогноз усиления

Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC) прогнозирует, что в субботу Vance может превратиться в мощный ураган третьей категории. Ожидаемая скорость ветра составит не менее около 180 км/ч.

По прогнозу NHC, 28 октября ураган может пройти примерно в 160 километрах к югу от Мансанильо на западе Мексики. Тогда скорость ветра, по оценке центра, может составить около 140 км/ч.

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Опасные волны у побережья

Агентство Associated Press со ссылкой на NHC сообщило, что волны, вызванные Vance, должны достичь южного и юго-западного побережья Мексики в течение выходных. В районе залива Теуантепек возможны высокие волны и опасные обратные течения.

По данным USA Today, Vance стал 23-м названным штормом сезона 2026 года в северо-восточной части Тихого океана. Метеоролог Фил Клотцбах из Университета штата Колорадо связал высокую активность сезона с теплыми водами, на которые влияет явление Эль-Ниньо у побережья Южной Америки.

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