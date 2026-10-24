Na Oceanie Spokojnym huragan Vance wzmocnił się do drugiej kategorii i zbliża się do wybrzeża Meksyku. Prędkość wiatru w jego obrębie sięgała około 145 km/h, a system tropikalny znajdował się około 730 kilometrów na południowy zachód od Acapulco, informuje Interia.

Prognoza nasilenia

Amerykańskie Narodowe Centrum Huraganów (NHC) prognozuje, że w sobotę Vance może przekształcić się w silny huragan trzeciej kategorii. Przewidywana prędkość wiatru będzie wynosić co najmniej około 180 km/h.

Według prognozy NHC 28 października huragan może przejść około 160 kilometrów na południe od Manzanillo w zachodnim Meksyku. Wówczas prędkość wiatru, według oceny centrum, może wynosić około 140 km/h.

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Niebezpieczne fale przy wybrzeżu

Agencja Associated Press, powołując się na NHC, podała, że fale wywołane przez Vance mają dotrzeć do południowego i południowo-zachodniego wybrzeża Meksyku w ciągu weekendu. W rejonie Zatoki Tehuantepec możliwe są wysokie fale i niebezpieczne prądy wsteczne.

Według USA Today Vance stał się 23. nazwaną burzą sezonu 2026 w północno-wschodniej części Oceanu Spokojnego. Meteorolog Phil Klotzbach z Colorado State University powiązał wysoką aktywność sezonu z ciepłymi wodami, na które wpływa zjawisko El Niño u wybrzeży Ameryki Południowej.

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