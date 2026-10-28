W Australii zastępczyni prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego Nazhat Shameem Khan powiedziała, że Canberra i inne państwa zapewniają trybunałowi znaczące wsparcie w związku z nowymi sankcjami administracji prezydenta USA Donalda Trumpa. W tym tygodniu przebywa ona w Canberze i Brisbane, gdzie prowadzi spotkania z prawnikami i urzędnikami z Australii oraz państw regionu Pacyfiku, informuje ABC News.

Według Khan sankcje już stworzyły dla trybunału pewne trudności, jednak szereg państw poparł MTK publicznie lub poprzez niejawne kontakty dyplomatyczne. Podkreśliła, że trybunał wprowadza nowe systemy, aby ograniczyć wpływ restrykcji na pracowników i kontynuować pracę z pokrzywdzonymi, którzy zwracają się do MTK.

Ograniczenia dla trybunału

Najnowszy pakiet sankcji USA, ogłoszony 9 października, jest wymierzony w MTK jako instytucję. Przewiduje zamrożenie aktywów trybunału w Stanach Zjednoczonych, a także blokowanie transakcji finansowych i umów IT MTK z amerykańskimi firmami. Pełne wdrożenie środków odroczono o 180 dni.

Khan zaznaczyła, że konsekwencje sankcji są trudne do przewidzenia, ponieważ poszczególne banki i inne instytucje mogą stosować ograniczenia szerzej, niż wymagają tego amerykańskie decyzje. Z tego powodu obecnie nie można określić, ilu pracowników trybunału może napotkać problemy z dostępem do usług bankowych lub innych usług.

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Pomoc ze strony Canberry

Australijski rząd był wcześniej krytykowany przez międzynarodowych prawników za powolną reakcję na sankcje, ponieważ kraj dołączył do oświadczenia potępiającego te środki około trzech dni po jego opublikowaniu. Jednocześnie zastępczyni prokuratora MTK pozytywnie oceniła publiczne wsparcie Canberry.

Jak powiedziała, australijscy urzędnicy w Niderlandach zapewnili zauważalną i zadowalającą pomoc obywatelom Australii pracującym w trybunale, w szczególności w zachowaniu dostępu do usług bankowych i finansowych. Khan powiedziała również, że MTK i inne instytucje wielostronne muszą przeciwstawiać się presji i bronić opartego na zasadach porządku międzynarodowego.

USA i Izrael ostro potępiły MTK po ogłoszeniu przez trybunał zamiaru ścigania premiera Izraela Binjamina Netanjahu i byłego ministra obrony Joawa Galanta za zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości. Niedawno trybunał wydał również nakazy aresztowania kilku przywódców ruchu طالبان w sprawie prześladowania kobiet i dziewcząt w Afganistanie.

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