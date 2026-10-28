В Австралии заместитель прокурора Международного уголовного суда Назхат Шамим Хан заявила, что Канберра и другие государства оказывают суду значительную поддержку на фоне новых санкций администрации президента США Дональда Трампа. На этой неделе она находится в Канберре и Брисбене, где проводит встречи с юристами и должностными лицами из Австралии и стран Тихоокеанского региона, сообщает ABC News.

По словам Хан, санкции уже создали для суда определённые трудности, однако ряд стран поддержали МУС публично или через непубличные дипломатические контакты. Она подчеркнула, что суд внедряет новые системы, чтобы уменьшить влияние ограничений на сотрудников и продолжать работу с потерпевшими, которые обращаются в МУС.

Ограничения для суда

Последний пакет санкций США, объявленный 9 октября, направлен против МУС как институции. Он предусматривает замораживание активов суда в США, а также блокирование финансовых операций и IT-соглашений МУС с американскими компаниями. Полное введение мер отложено на 180 дней.

Хан отметила, что последствия санкций сложно предсказать, поскольку отдельные банки и другие учреждения могут применять ограничения шире, чем того требуют американские решения. Поэтому сейчас невозможно определить, сколько сотрудников суда могут столкнуться с проблемами доступа к банковским или другим услугам.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Помощь со стороны Канберры

Австралийское правительство ранее критиковали международные юристы за медленную реакцию на санкции, поскольку страна присоединилась к заявлению с осуждением этих мер примерно через три дня после его появления. В то же время заместитель прокурора МУС положительно оценила публичную поддержку Канберры.

По её словам, австралийские должностные лица в Нидерландах оказали заметную и удовлетворительную помощь гражданам Австралии, работающим в суде, в частности в сохранении доступа к банковским и финансовым услугам. Хан также сказала, что МУС и другие многосторонние институты должны противостоять давлению и защищать основанный на правилах международный порядок.

США и Израиль резко осудили МУС после объявления судом намерения преследовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта за военные преступления и преступления против человечности. Недавно суд также выдал ордера на арест нескольких лидеров движения «Талибан» по делу о преследовании женщин и девочек в Афганистане.

Читай нас в