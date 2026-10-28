国际刑事法院副检察官纳兹哈特·沙米姆·汗在澳大利亚表示，在美国总统唐纳德·特朗普政府实施新制裁的背景下，堪培拉和其他国家正向该法院提供重要支持。据澳大利亚广播公司新闻报道，她本周正在堪培拉和布里斯班，与来自澳大利亚及太平洋地区国家的律师和官员举行会谈。

汗表示，制裁已经给法院带来了一些困难，但多个国家已通过公开方式或非公开外交接触支持国际刑事法院。她强调，法院正在引入新系统，以减少限制措施对工作人员的影响，并继续为向国际刑事法院求助的受害者开展工作。

对法院的限制

美国于10月9日宣布的最新一揽子制裁针对作为机构的国际刑事法院。该措施规定冻结法院在美国的资产，并阻断国际刑事法院与美国公司之间的金融交易和IT协议。这些措施的全面实施已推迟180天。

汗指出，制裁的后果难以预测，因为个别银行和其他机构可能会比美国决定所要求的范围更广泛地实施限制。因此，目前无法确定有多少法院工作人员可能面临获取银行或其他服务的问题。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

来自堪培拉的帮助

澳大利亚政府此前曾受到国际律师的批评，原因是其对制裁的反应迟缓：该国在谴责这些措施的声明发布约三天后才加入该声明。与此同时，国际刑事法院副检察官积极评价了堪培拉的公开支持。

她表示，驻荷兰的澳大利亚官员向在法院工作的澳大利亚公民提供了显著且令人满意的帮助，特别是在维持获得银行和金融服务方面。汗还表示，国际刑事法院和其他多边机构必须抵制压力，维护以规则为基础的国际秩序。

在法院宣布打算就战争罪和危害人类罪追诉以色列总理本雅明·内塔尼亚胡及前国防部长约阿夫·加兰特后，美国和以色列严厉谴责了国际刑事法院。法院最近还就阿富汗妇女和女童遭迫害一案，对数名“塔利班”运动领导人签发了逮捕令。

关注我们在