Южноафриканское агентство социального обеспечения Sassa уволило четырех сотрудников в провинции Гаутенг после дисциплинарных разбирательств по поводу предположительно мошеннического оформления социальной выплаты и несанкционированного изменения платежных данных получателя. Об этом сообщает TimesLIVE.

Два отдельных дела

Уволенные сотрудники ранее работали в офисах Sassa в Претории, Сошангуве, Фочвилле и Рудепорте. По словам представителя агентства Лунгело Мкамбы, двух сотрудников из Претории и Сошангуве уволили за недобросовестность по делу о предположительном оформлении и проверке мошеннической заявки на социальную выплату, связанной с супружеской парой.

Еще двух бывших сотрудников офисов в Фочвилле и Рудепорте уволили после рассмотрения дела об изменении платежных данных получателя социальной выплаты без его согласия.

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Уголовные расследования продолжаются

Мкамба заявил, что по этим делам продолжаются уголовные расследования. Исполняющий обязанности регионального исполнительного руководителя Sassa в Гаутенге Моцеле Мохламоньяне приветствовал результаты дисциплинарных процедур и заявил, что агентство придерживается принципов подотчетности и ответственности.

По его словам, Sassa должна защищать целостность системы социальной помощи и обеспечивать законное администрирование выплат в интересах получателей, имеющих на них право. Агентство также сообщило о намерении усилить внутренний контроль и механизмы мониторинга для выявления, предотвращения и противодействия мошенничеству и коррупции. Сотрудников и граждан призвали анонимно сообщать о подозрениях в мошенничестве в офисы Sassa или правоохранительные органы.

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