南非社会保障局Sassa在豪登省解雇了四名员工，此前针对涉嫌欺诈办理社会补助金以及未经授权更改受益人付款信息的行为开展了纪律程序。据TimesLIVE报道。

两起独立案件

被解雇的员工此前曾在Sassa位于比勒陀利亚、索尚古韦、福赫维尔和鲁德普特的办公室工作。该机构发言人伦格洛·姆坎巴表示，来自比勒陀利亚和索尚古韦的两名员工因在一起涉及一对已婚夫妇的案件中不诚实而被解雇，该案件涉及涉嫌欺诈性办理和核查社会补助金申请。

另外两名前福赫维尔和鲁德普特办公室员工，则在审理未经社会补助金领取人同意更改其付款信息的案件后被解雇。

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刑事调查仍在继续

姆坎巴表示，这些案件的刑事调查仍在进行。Sassa豪登省代理区域执行经理莫采莱·莫赫拉莫尼亚内对纪律程序的结果表示欢迎，并称该机构遵循问责和责任原则。

他说，Sassa必须保护社会援助体系的完整性，并确保为有资格获得补助的领取人依法管理付款。该机构还表示，计划加强内部控制和监督机制，以发现、预防和打击欺诈及腐败。员工和公众被呼吁匿名向Sassa办公室或执法机构报告涉嫌欺诈行为。

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