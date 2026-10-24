Południowoafrykańska Agencja Zabezpieczenia Społecznego Sassa zwolniła czterech pracowników w prowincji Gauteng po postępowaniach dyscyplinarnych dotyczących rzekomo oszukańczego załatwienia świadczenia socjalnego oraz nieuprawnionej zmiany danych płatniczych beneficjenta. Poinformował o tym TimesLIVE.

Dwie odrębne sprawy

Zwolnieni pracownicy wcześniej pracowali w biurach Sassa w Pretorii, Soshanguve, Fochville i Roodepoort. Jak poinformował rzecznik agencji Lungele Mkamba, dwóch pracowników z Pretorii i Soshanguve zwolniono za nieuczciwość w sprawie dotyczącej rzekomego załatwienia i weryfikacji oszukańczego wniosku o świadczenie socjalne, powiązanego z małżeństwem.

Kolejnych dwóch byłych pracowników biur w Fochville i Roodepoort zwolniono po rozpatrzeniu sprawy zmiany danych płatniczych odbiorcy świadczenia socjalnego bez jego zgody.

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Śledztwa karne trwają

Mkamba oświadczył, że w tych sprawach trwają śledztwa karne. Pełniący obowiązki regionalnego dyrektora wykonawczego Sassa w Gauteng Motsele Mohlamonyane z zadowoleniem przyjął wyniki postępowań dyscyplinarnych i stwierdził, że agencja przestrzega zasad rozliczalności i odpowiedzialności.

Jak zaznaczył, Sassa musi chronić integralność systemu pomocy społecznej oraz zapewniać zgodne z prawem administrowanie wypłatami w interesie uprawnionych do nich beneficjentów. Agencja poinformowała także o zamiarze wzmocnienia kontroli wewnętrznej i mechanizmów monitorowania, aby wykrywać, zapobiegać i przeciwdziałać oszustwom oraz korupcji. Pracowników i obywateli wezwano do anonimowego zgłaszania podejrzeń oszustwa do biur Sassa lub organów ścigania.

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