Sąd Okręgowy w Taitungu na Tajwanie zwolnił byłego szefa powiatu Wu Chun-liego za kaucją w wysokości 5 mln nowych dolarów tajwańskich, czyli około 153 903 dolarów amerykańskich. Ograniczono mu również prawo do podróżowania i objęto go elektronicznym monitoringiem. Prokuratura wnioskowała o aresztowanie Wu Chun-liego w ramach śledztwa dotyczącego podejrzeń o korupcję, informuje Taipei Times.

Prokuratura zaskarży decyzję

Prokuratura Okręgowa w Taitungu oświadczyła, że natychmiast zaskarży decyzję sądu. Wskazała na ryzyko ucieczki Wu Chun-liego lub jego możliwej zmowy ze świadkami, ponieważ nie wszyscy domniemani współsprawcy zostali jeszcze doprowadzeni przed organy władzy.

Po przesłuchaniu prokuratorzy oświadczyli, że były urzędnik mógł zabiegać o nienależne korzyści w sprawach należących do zakresu jego uprawnień lub nadzoru. Sam Wu Chun-li powiedział dziennikarzom, że śledztwo przed wyborami może być polityczną grą, i wezwał władze do jak najszybszego wyjaśnienia okoliczności sprawy.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Śledztwo w sprawie projektu drogowego

Sprawa jest związana z projektem poszerzenia drogi rolniczej, który, według podejrzeń śledczych, mógł nielegalnie przynieść korzyści projektowi powiązanemu z interesami rodziny Wu. Śledztwo rozpoczęto w maju po tym, jak niezależny członek rady powiatu Lin Tsan-tien stwierdził, że administracja powiatu miała rzekomo wykorzystać środki budżetowe do urządzenia drogi obsługującej kurort.

Jak podaje gazeta, droga, która miała mieć 3 metry szerokości, została rzekomo poszerzona do ponad 9 metrów; w projekcie wykorzystano również grunty państwowe. Według prokuratury w związku ze sprawą zatrzymano dyrektora departamentu rolnictwa powiatu Hsu Chia-hao, ówczesnego kierownika sekcji Tsai Ming-hana oraz kilku innych podejrzanych.

Młodsza siostra Wu Chun-liego, przewodnicząca rady powiatu Taitung Wu Hsiu-hua z partii Kuomintang, kandyduje na stanowisko szefa powiatu. Decyzję sądu podjęto na mniej niż sześć tygodni przed wyborami burmistrzów miast i szefów powiatów.

Czytaj nas na