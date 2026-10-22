台湾台东地方法院准许前县长吴春丽以500万新台币保释，约合153,903美元。他还被限制出行，并接受电子监控。检方曾要求羁押吴春丽，作为涉嫌腐败调查的一部分，《台北时报》报道。

检方将对裁决提出上诉

台东地方检察署表示，将立即对法院的决定提出上诉。检方援引吴春丽可能逃亡或与证人串供的风险，因为并非所有涉嫌共犯者都已被带到有关部门。

检察官在讯问后表示，这名前官员可能在属于其职权或监督范围的事项中谋取不当利益。吴春丽本人对记者表示，选举前的调查可能是一场政治游戏，并呼吁当局尽快查明案件情况。

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道路项目调查

该案与一项拓宽农业道路的项目有关。调查人员怀疑，该项目可能非法使一个与吴家利益相关的项目获益。调查于5月启动，此前无党籍县议员林灿田表示，县政府据称使用预算资金修建了一条服务于度假村的道路。

据该报报道，这条原本应为3米宽的道路据称被拓宽至超过9米；该项目还涉及国有土地。检方称，县农业处处长许家豪、时任科长蔡明翰以及数名其他嫌疑人已因该案被拘留。

吴春丽的妹妹、国民党籍台东县议会议长吴秀华正在竞选县长。法院的决定是在市长和县长选举前不到六周作出的。

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