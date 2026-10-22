以色列总统艾萨克·赫尔佐格表示，他支持以色列国防军指挥部针对约旦河西岸定居者中极端分子暴力袭击采取果断行动。据《耶路撒冷邮报》报道，该报援引他在布达佩斯与犹太电讯社的谈话。

支持军方

赫尔佐格称，本月早些时候，他曾与以色列国防军约旦河西岸师的指挥官及其他高级军官会面。据他所说，他给予他们全力支持，以终止这一现象。总统还表示，正在作出重大努力，以从“根源上”制止暴力。

以色列国防军总参谋长、埃亚尔·扎米尔中将下令向约旦河西岸增派一个边境警察连，以应对极端主义暴力。预计该部队将于11月底开始行动。

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拘留与袭击摄影记者

以色列部队拘留了来自纽约州的美国国会民主党候选人布拉德·兰德，以及90名在橄榄采收期间陪同巴勒斯坦农民的拉比和活动人士。

在发生一系列定居者袭击事件后，以色列警方拘留了10名嫌疑人，其中包括针对《华盛顿邮报》摄影记者海迪·莱文的袭击。据《国土报》报道，10名被拘留者中有9人随后获释。莱文四节椎骨骨折，并遭受其他伤害；赫尔佐格亲自致电她并道歉。

美国和欧盟的反应

美国和欧洲各国政府谴责了这些袭击。周日，欧盟呼吁以色列承担全部责任，防止针对巴勒斯坦人、记者和外交官的进一步暴力。

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