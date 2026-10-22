Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что поддерживает решительные действия командования Армии обороны Израиля против насильственных нападений экстремистов среди поселенцев на Западном берегу Иордана. Об этом Jerusalem Post сообщает со ссылкой на его беседу с Jewish Telegraphic Agency в Будапеште.

Поддержка военных

Герцог рассказал, что ранее в этом месяце встречался с командиром дивизии ЦАХАЛа на Западном берегу Иордана и другими старшими офицерами. По его словам, он оказал им полную поддержку для прекращения этого явления. Президент также заявил, что предпринимаются значительные усилия, чтобы остановить насилие «в его корнях».

Начальник Генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир приказал направить на Западный берег Иордана дополнительную роту пограничной полиции для противодействия экстремистскому насилию. Ожидается, что подразделение начнет работу в конце ноября.

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Задержания и нападение на фотожурналистку

Израильские силы задержали кандидата от Демократической партии в Конгресс США от Нью-Йорка Брэда Лендера, а также 90 раввинов и активистов, сопровождавших палестинских фермеров во время сбора оливок.

Полиция Израиля задержала десятерых подозреваемых после серии нападений поселенцев, включая нападение на фотожурналистку The Washington Post Хайди Левин. По данным Haaretz, девятерых из десяти задержанных позднее освободили из-под стражи. Левин получила переломы четырех позвонков и другие травмы; Герцог лично позвонил ей и извинился.

Реакция США и ЕС

Нападения осудили Соединенные Штаты и европейские правительства. В воскресенье Европейский Союз призвал Израиль взять на себя полную ответственность за предотвращение дальнейшего насилия в отношении палестинцев, журналистов и дипломатов.

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