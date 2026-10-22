Prezydent Izraela Icchak Herzog oświadczył, że popiera zdecydowane działania dowództwa Sił Obronnych Izraela przeciwko brutalnym atakom ekstremistów wśród osadników na Zachodnim Brzegu Jordanu. Poinformował o tym Jerusalem Post, powołując się na jego rozmowę z Jewish Telegraphic Agency w Budapeszcie.

Wsparcie dla wojska

Herzog powiedział, że wcześniej w tym miesiącu spotkał się z dowódcą dywizji IDF na Zachodnim Brzegu Jordanu oraz innymi wysokimi rangą oficerami. Według niego udzielił im pełnego poparcia, aby położyć kres temu zjawisku. Prezydent oświadczył również, że podejmowane są znaczne wysiłki, aby zatrzymać przemoc „u jej korzeni”.

Szef Sztabu Generalnego IDF, generał porucznik Ejal Zamir, nakazał skierowanie na Zachodni Brzeg Jordanu dodatkowej kompanii policji granicznej w celu przeciwdziałania ekstremistycznej przemocy. Oczekuje się, że jednostka rozpocznie działalność pod koniec listopada.

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Zatrzymania i atak na fotoreporterkę

Siły izraelskie zatrzymały Brada Landera, kandydata Partii Demokratycznej z Nowego Jorku do Kongresu USA, a także 90 rabinów i aktywistów, którzy towarzyszyli palestyńskim rolnikom podczas zbiorów oliwek.

Izraelska policja zatrzymała dziesięciu podejrzanych po serii ataków osadników, w tym ataku na fotoreporterkę The Washington Post Heidi Levine. Według Haaretz dziewięciu z dziesięciu zatrzymanych zostało później zwolnionych z aresztu. Levine doznała złamań czterech kręgów i innych obrażeń; Herzog osobiście do niej zadzwonił i przeprosił.

Reakcja USA i UE

Ataki potępiły Stany Zjednoczone i europejskie rządy. W niedzielę Unia Europejska wezwała Izrael do wzięcia pełnej odpowiedzialności za zapobieganie dalszej przemocy wobec Palestyńczyków, dziennikarzy i dyplomatów.

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