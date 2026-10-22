W Kenii gubernator Nairobi Johnson Sakaja zwolnił Geoffreya Mosirię ze stanowiska głównego urzędnika hrabstwa ds. udziału społecznego, kontaktów z obywatelami i obsługi klienta. Informuje o tym Nation Kenya.

Zmiany w administracji Nairobi

W liście dotyczącym ponownego przydzielenia i wyznaczenia głównych urzędników hrabstwa, wydanym w środę, sekretarz hrabstwa Machel Waikenda poinformował, że Mosirię zastąpi Zipporah Njeri Mwangi. Wcześniej odpowiadała ona za kulturę, sztukę i turystykę.

Sakaja mianował również Samuela Njogu pełniącym obowiązki głównego urzędnika ds. mobilności. Godfrey Akumali został głównym urzędnikiem ds. mieszkalnictwa, a także będzie pełnił obowiązki urzędnika ds. gruntów.

Polityczne plany Mosirii

Zmiany w ratuszu Nairobi nastąpiły mniej niż dziesięć miesięcy przed wyborami powszechnymi w Kenii, zaplanowanymi na sierpień 2027 roku. Mosiria wcześniej zapowiedział zamiar kandydowania na stanowisko gubernatora Nairobi i rzucenia wyzwania Sakadży.

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Po otrzymaniu listu dotyczącego zmian kadrowych Mosiria oświadczył, że spodziewał się takiej decyzji i teraz skupi się na swoich planach politycznych. Twierdził również, że otoczenie gubernatora wpływało na Sakadżę, a jego praca miała rzekomo wywoływać zaniepokojenie wśród osób bliskich włodarzowi hrabstwa.

W ostatnich miesiącach Mosiria publicznie krytykował administrację Nairobi, oskarżając urzędników hrabstwa o korupcję, niewłaściwe zarządzanie i ignorowanie problemów mieszkańców. W szczególności mówił o problemach z zarządzaniem ochroną zdrowia i twierdził, że sprzęt na oddziale intensywnej terapii szpitala Mama Lucy Kibaki uległ awarii i nie został naprawiony. Twierdzenia te są przedstawione w materiale jako stanowisko Mosirii.

Mosiria zajmował stanowisko głównego urzędnika od 2022 roku: początkowo odpowiadał za placówki medyczne, w 2024 roku został przeniesiony do obszaru środowiska, a w listopadzie 2025 roku powierzono mu odpowiedzialność za udział społeczny, kontakty z obywatelami i obsługę klienta.

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