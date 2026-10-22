Атака на аэропорт в Даммаме унесла жизнь одного человека — Jerusalem Post

В Саудовской Аравии в результате атаки на Международный аэропорт имени короля Фахда в Даммаме погиб один человек, еще восемь получили ранения. Об этом вечером в среду сообщило Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии, пишет Jerusalem Post.

Данные авиационных властей

По данным ведомства, атака произошла в Международном аэропорту имени короля Фахда, расположенном в Даммаме. В заявлении не приводится сведений об обстоятельствах атаки, ее исполнителях или характере примененных средств.

Оценка ущерба

Также Главное управление гражданской авиации сообщило, что оценивает материальный ущерб, причиненный атакой. Объем и характер повреждений ведомство не уточнило.

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Jerusalem Post назвало это сообщение развивающимся, поэтому приведенные данные могут быть уточнены.

Ведомство не сообщило, когда именно произошла атака. В имеющемся заявлении также пока нет данных о возможных причинах или ответственных за нее, а также о состоянии пострадавших.

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