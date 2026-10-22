Atak na lotnisko w Dammamie zabił jedną osobę — Jerusalem Post

W Arabii Saudyjskiej w wyniku ataku na Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Fahda w Dammamie zginęła jedna osoba, a osiem kolejnych zostało rannych. Saudyjski Generalny Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował o tym w środę wieczorem, pisze Jerusalem Post.

Dane władz lotniczych

Według urzędu atak nastąpił na Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Króla Fahda, znajdującym się w Dammamie. W oświadczeniu nie podano informacji o okolicznościach ataku, jego sprawcach ani charakterze użytych środków.

Ocena szkód

Generalny Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował również, że ocenia szkody materialne wyrządzone przez atak. Urząd nie sprecyzował skali ani charakteru uszkodzeń.

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Jerusalem Post określił tę informację jako rozwojową, dlatego podane dane mogą zostać doprecyzowane.

Urząd nie poinformował, kiedy dokładnie doszło do ataku. W dostępnej obecnie treści oświadczenia nie ma również danych o możliwych przyczynach ataku, osobach za niego odpowiedzialnych ani stanie poszkodowanych.

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