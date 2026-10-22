Коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила, что перехватила и уничтожила четыре беспилотника над Восточной провинцией Саудовской Аравии. По данным Anadolu Agency, об этом утром 22 октября сообщил представитель коалиции Турки аль-Малики.

Заявление коалиции

Аль-Малики опубликовал сообщение в социальной сети X, не предоставив дополнительных деталей о перехвате дронов. Накануне коалиция также заявляла о перехвате и уничтожении семи беспилотников в различных инцидентах.

Заявление прозвучало после атак в Саудовской Аравии в среду. По информации Управления гражданской авиации страны, удар по Международному аэропорту имени короля Фахда в Даммаме убил одного человека и ранил восьмерых.

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Последствия атак

Министерство энергетики Саудовской Аравии сообщило, что обломки перехваченного дрона, нацеленного на объект Aramco на нефтяном месторождении Шайба, убили двух человек и ранили еще двух.

Саудовская Аравия с 2015 года возглавляет военную коалицию, которая поддерживает международно признанное правительство Йемена в противостоянии с группировкой хуситов. Хуситы контролируют столицу Йемена Сану и несколько провинций с 2014 года.

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