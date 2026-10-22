В Австралии в Федеральный суд подали коллективный иск против компании Meta Platforms, которой принадлежат Facebook и Instagram. Восемь истцов утверждают, что пострадали от этих платформ, когда им не было 18 лет, и требуют компенсации, сообщает Channel NewsAsia.

Обвинения истцов

Иск в этом месяце подала юридическая фирма MinterEllison. Истцы утверждают, что Facebook и Instagram демонстрировали детям вредный контент и с помощью алгоритмов поддерживали зависимость от социальных сетей.

По данным издания, это производство может стать первым в Австралии, в котором социальные платформы пытаются привлечь к ответственности за вред пользователям, в частности детям и подросткам.

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Ограничения на разглашение

В понедельник суд выдал приказ о неразглашении, запрещающий публиковать любые сведения, способные раскрыть личности заявителей, а также содержание исковых требований. Meta не предоставила немедленного комментария по поводу иска.

Иск подали на фоне усиления споров между Австралией и крупными технологическими компаниями. Страна ввела запрет на пользование социальными сетями для детей младше 16 лет, а также предложила правила, которые могут позволить пользователям отключать алгоритмически сформированный контент в своих лентах.

В августе Meta согласилась выплатить 18 миллиардов долларов для урегулирования претензий почти всех штатов США относительно обвинений в том, что компания проектировала социальные сети так, чтобы вызывать зависимость у детей.

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