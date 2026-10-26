Потоки воды затопили районы Пхукета после 142,8 мм осадков — Bangkok Post
На тайском острове Пхукет продолжительные ливни ранним утром в понедельник вызвали потоки воды, которые принесли большие камни и грязь в жилые районы и к туристическим объектам. По данным Bangkok Post, за 24 часа на Пхукете выпало до 142,8 мм осадков.
Повреждения в Патонге
Повреждения зафиксировали в тамбоне Патонг района Катху. Потоки воды затронули, в частности, дороги На-Най 5 и На-Най 8. Витрины магазинов были разбиты, а многие транспортные средства затоплены. На опубликованной Bangkok Post фотографии виден автомобиль, застрявший в грязи и камнях в районе Катху.
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Временные убежища
Муниципалитет Патонга открыл временные убежища для пострадавших домохозяйств в здании муниципалитета, школе Ват Суванкхиривонг и отеле Patong Bay Hill. Рабочие убирали камни, грязь и мусор, скопившиеся после ливней.
Сильные дожди также вызвали внезапные наводнения в отдельных частях районов Муанг и Таланг на Пхукете.