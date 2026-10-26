Potoki wody zalały części Phuket po 142,8 mm opadów — Bangkok Post
Na tajskiej wyspie Phuket długotrwałe ulewy wczesnym rankiem w poniedziałek spowodowały potoki wody, które przyniosły duże kamienie i błoto do obszarów mieszkalnych oraz obiektów turystycznych. Według Bangkok Post, w ciągu 24 godzin na Phuket spadło do 142,8 mm opadów.
Szkody w Patong
Szkody odnotowano w tambonie Patong w dystrykcie Kathu. Potoki wody dotknęły między innymi dróg Na-Nai 5 i Na-Nai 8. Witryny sklepowe zostały rozbite, a wiele pojazdów znalazło się pod wodą. Na opublikowanym przez Bangkok Post zdjęciu widać samochód, który utknął w błocie i kamieniach w dystrykcie Kathu.
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Tymczasowe schronienia
Władze miejskie Patong otworzyły tymczasowe schronienia dla poszkodowanych gospodarstw domowych w budynku władz miejskich, szkole Wat Suwankhirivong oraz hotelu Patong Bay Hill. Pracownicy usuwali kamienie, błoto i śmieci, które nagromadziły się po ulewach.
Ulewne deszcze spowodowały również nagłe powodzie w niektórych częściach dystryktów Mueang i Thalang na Phuket.