На Пхукеті після 142,8 мм опадів потоки води затопили райони — Bangkok Post

На острові Пхукет у Таїланді тривалі зливи рано в понеділок спричинили потоки води, що принесли великі камені й багно до населених районів та туристичних об’єктів. За даними Bangkok Post, упродовж 24 годин на Пхукеті випало до 142,8 мм опадів.

Пошкодження в Патонгу

Пошкодження зафіксували в тамбоні Патонг у районі Катху. Потоки води зачепили, зокрема, дороги На-Най 5 і На-Най 8. Вітрини крамниць були розбиті, а багато транспортних засобів затопило. На опублікованому Bangkok Post фото видно автомобіль, що застряг у багні та камінні в районі Катху.

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Тимчасові прихистки

Муніципалітет Патонга відкрив тимчасові прихистки для постраждалих домогосподарств у будівлі муніципалітету, школі Ват Суванкхірівонг і готелі Patong Bay Hill. Робітники прибирали каміння, багно та сміття, яке накопичувалося після злив.

Сильні дощі також спричинили раптові повені в окремих частинах районів Муанг і Таланг на Пхукеті.

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