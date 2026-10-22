В южнокорейском Пусане власти вывели в открытое море самку темной акулы длиной около 3 метров, которая более месяца находилась в узком канале в районе Северного порта. Операция стала успешной после двух предыдущих неудачных попыток, сообщает Taipei Times со ссылкой на Министерство океанов и рыболовства Южной Кореи.

Акулу, которую прозвали Букханги, впервые заметили в водном канале 18 сентября. Длительное пребывание животного в необычном месте привлекло внимание из-за близости канала к высотным зданиям и крупной станции высокоскоростной железной дороги в центре города. По данным Busan Infrastructure Corp, к вторнику более 1,6 миллиона человек пришли в набережный парк, чтобы увидеть акулу.

Третья попытка стала успешной

Во время первой операции 29 сентября спасатели пытались направить акулу к морю судами с водометами, однако она отплыла и осталась в канале. Вторая попытка 2 октября предусматривала использование сети длиной 50 метров и высотой 6,8 метра, но она зацепилась за камни на дне канала.

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Во время третьей операции работники использовали сеть, закрепленную на плавучих платформах, а также привлекли водолазов. Они постепенно перемещали сеть в сторону открытого моря, не давая акуле вернуться в канал. За ее передвижением также следили дроны. Город транслировал операцию в прямом эфире.

Вид имеет статус находящегося под угрозой исчезновения

Национальный институт рыбохозяйственной науки Южной Кореи подтвердил, что Букханги является самкой темной акулы. Этот вид обитает в тропических, субтропических и умеренных водах и классифицирован Международным союзом охраны природы как находящийся под угрозой исчезновения.

Мэр Пусана Чун Чже Су поблагодарил акулу за огласку, которая, по его словам, без нее обошлась бы городу в триллионы. В то же время экологические группы заявили, что появление акулы следует рассматривать как предупреждение о климатическом кризисе: по их мнению, потепление моря вынуждает теплолюбивых рыб двигаться на север, а субтропические акулы следуют за ними.

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