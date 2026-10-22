Правительство Кении и группа доноров подписали программу охраны природы стоимостью 160 млн долларов. Она рассчитана на 10 лет и должна охватить 17,3 млн гектаров биоразнообразных ландшафтов страны — от Великой рифтовой долины до заповедника Масаи-Мара.

Как сообщает TimesLIVE, 80 млн долларов предоставят десятки доноров, среди которых наследники семей Уолтонов и Каргиллов. Еще 80 млн долларов должно выделить правительство Кении. Инициатива получила название Thamani Asili, что на языке суахили означает «ценность природы».

Финансирование и управление территориями

Средства планируют направить на создание новых природоохранных территорий и улучшение управления частью уже существующих. Программа будет использовать модель Project Finance for Permanence, согласно которой финансирование связано с выполнением правительством ключевых изменений в государственной политике.

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Глава ведомства туризма и дикой природы Кении Ребекка Миано заявила, что программа должна защитить дикую природу страны и поддержать фермеров и общины, живущие в этих ландшафтах. Согласно правительственным оценкам, на которые ссылается недавний доклад Программы ООН по окружающей среде, около 42% ВВП Кении и 70% занятости в стране в той или иной форме зависят от природы.

Четыре приоритетных региона

Организация The Nature Conservancy, помогавшая готовить план, сообщила, что на начальном этапе инициатива сосредоточится на четырех регионах. Среди них — Цаво, где расположены крупнейшие национальные парки Кении, обитают 40% слонов страны и 20% ее находящихся под критической угрозой черных носорогов.

Еще один приоритетный регион расположен на юге вдоль границы с Танзанией: он включает национальный заповедник Масаи-Мара и соединяется с Серенгети. По оценке The Nature Conservancy, показатель Кении составляет около 20–23%. Новая программа должна приблизить страну к глобальной цели защитить 30% суши и моря к 2030 году.

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