肯尼亚政府与一批捐助方签署了一项价值1.6亿美元的自然保护计划。该计划为期10年，预计覆盖该国1730万公顷生物多样性丰富的景观——从东非大裂谷到马赛马拉保护区。

据TimesLIVE报道，包括沃尔顿家族和嘉吉家族继承人在内的数十名捐助方将提供8000万美元。肯尼亚政府还将拨款8000万美元。这项倡议名为Thamani Asili，在斯瓦希里语中意为“自然的价值”。

资金与土地管理

资金计划用于建立新的自然保护区，并改善对部分现有保护区的管理。该计划将采用“永久性项目融资”模式，即资金与政府落实公共政策关键改革挂钩。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

肯尼亚旅游和野生动物主管部门负责人丽贝卡·米亚诺表示，该计划应保护该国野生动物，并支持生活在这些景观中的农民和社区。根据联合国环境规划署近期一份报告援引的政府估计，肯尼亚约42%的国内生产总值和全国70%的就业以某种形式依赖自然。

四个优先地区

协助制定该计划的自然保护协会表示，该倡议在初始阶段将聚焦四个地区。其中包括察沃，那里分布着肯尼亚最大的国家公园，生活着该国40%的大象和20%的极危黑犀牛。

另一个优先地区位于南部、沿坦桑尼亚边境一带：该地区包括马赛马拉国家保护区，并与塞伦盖蒂相连。自然保护协会估计，肯尼亚的这一指标约为20%至23%。新计划应使该国更接近到2030年保护30%陆地和海洋的全球目标。

关注我们在