Rząd Kenii i grupa darczyńców podpisały program ochrony przyrody o wartości 160 mln dolarów. Jest on zaplanowany na 10 lat i ma objąć 17,3 mln hektarów bioróżnorodnych krajobrazów kraju — od Wielkiego Rowu Afrykańskiego po rezerwat Masai Mara.

Jak informuje TimesLIVE, 80 mln dolarów przekażą dziesiątki darczyńców, w tym spadkobiercy rodzin Waltonów i Cargillów. Kolejne 80 mln dolarów ma przeznaczyć rząd Kenii. Inicjatywa otrzymała nazwę Thamani Asili, co w języku suahili oznacza „wartość natury”.

Finansowanie i zarządzanie terenami

Środki mają zostać przeznaczone na tworzenie nowych obszarów chronionych oraz poprawę zarządzania częścią już istniejących. Program będzie wykorzystywać model Project Finance for Permanence, w którym finansowanie jest powiązane z wdrażaniem przez rząd kluczowych zmian w polityce państwa.

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Szefowa kenijskiego resortu turystyki i dzikiej przyrody Rebecca Miano oświadczyła, że program ma chronić dziką przyrodę kraju oraz wspierać rolników i społeczności żyjące na tych terenach. Według rządowych szacunków, przytoczonych w niedawnym raporcie Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska, około 42% PKB Kenii i 70% zatrudnienia w kraju zależy w pewnej formie od przyrody.

Cztery priorytetowe regiony

Organizacja The Nature Conservancy, która pomagała przygotować plan, poinformowała, że na początkowym etapie inicjatywa skoncentruje się na czterech regionach. Wśród nich jest Tsavo, gdzie znajdują się największe parki narodowe Kenii oraz żyje 40% słoni w kraju i 20% jego krytycznie zagrożonych czarnych nosorożców.

Inny priorytetowy region leży na południu, wzdłuż granicy z Tanzanią: obejmuje Rezerwat Narodowy Masai Mara i łączy się z Serengeti. Według oceny The Nature Conservancy wskaźnik Kenii wynosi około 20–23%. Nowy program ma przybliżyć kraj do globalnego celu ochrony 30% lądów i mórz do 2030 roku.

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