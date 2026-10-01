Amerykańscy wojskowi przygotowali warianty możliwych dalszych uderzeń na Iran, które mogą zostać zastosowane po wyborach śródokresowych w USA. Do ich przeprowadzenia potrzebna jest zgoda Białego Domu — podaje The Hill, powołując się na rozmówców zaznajomionych z planowaniem.

Według gazety Dowództwo Centralne USA, odpowiedzialne za Bliski Wschód, ma kilka wariantów uderzeń, które przedstawia sekretarzowi obrony Pete'owi Hegsethowi. Jeden z rozmówców The Hill powiedział, że prezydent Donald Trump będzie pozostawiał wszystkie opcje otwarte do czasu podjęcia ostatecznej decyzji.

Stanowisko Pentagonu

W Departamencie Obrony USA oświadczono, że zadaniem resortu jest opracowywanie i przedstawianie prezydentowi wariantów wojskowych. Jednocześnie przedstawiciel Pentagonu odmówił komentarza na temat hipotetycznych sytuacji lub przyszłych operacji. Dowództwo Centralne USA nie odpowiedziało na zapytanie gazety.

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Jak pisze The Hill, administracja USA, wobec impasu w negocjacjach dyplomatycznych, dąży do uzyskania znaczących ustępstw od Iranu. Trump wcześniej dopuszczał możliwość amerykańskiego uderzenia na Teheran po listopadowych wyborach śródokresowych.

Groźby Teheranu

Ekspert Eurasia Group Gregory Brew powiedział gazecie, że irańscy przywódcy publicznie i prywatnie sygnalizowali zamiar odpowiedzi na możliwy atak USA lub Izraela na większą i bardziej agresywną skalę niż wcześniej w tym roku. Według niego Teheran grozi uderzeniami w amerykańskie bazy i okręty, rurociągi, rafinerie oraz sojuszników USA w państwach Zatoki Perskiej.

Według informacji The Hill Stany Zjednoczone mają na Bliskim Wschodzie ponad 50 tys. żołnierzy i około 20 okrętów wojennych. Gazeta zauważa również, że wobec ryzyka nowej eskalacji wzrosły ceny ropy: Brent przekroczyła 117 dolarów za baryłkę, a West Texas Intermediate była notowana w pobliżu 102 dolarów.

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