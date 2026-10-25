五角大楼制定美国大选后可能打击伊朗的方案——《国会山报》

美国军方已制定可能进一步打击伊朗的方案，这些方案可能在美国中期选举后实施。实施这些方案需要白宫批准，据《国会山报》援引了解相关规划的消息人士报道。

该媒体称，负责中东事务的美国中央司令部拥有数个打击方案，并将其提交给国防部长皮特·赫格塞思。一名《国会山报》消息人士表示，总统唐纳德·特朗普将在作出最终决定前保留所有选项。

五角大楼的立场

美国国防部表示，该部门的任务是制定并向总统提交军事方案。与此同时，五角大楼一名发言人拒绝就假设情形或未来行动发表评论。美国中央司令部未回应该媒体的询问。

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《国会山报》写道，在外交谈判陷入僵局的背景下，美国政府寻求让伊朗作出重大让步。特朗普此前曾表示，不排除在11月中期选举后美国打击德黑兰的可能性。

德黑兰的威胁

Eurasia Group专家格雷戈里·布鲁对该媒体表示，伊朗领导人已公开和私下发出信号，表示将以比今年早些时候规模更大、更具攻击性的方式，回应美国或以色列可能发动的袭击。他称，德黑兰威胁将打击美国基地和军舰、输油管道、炼油厂以及美国在波斯湾国家的盟友。

据《国会山报》消息，美国在中东拥有超过5万名军人和约20艘军舰。该媒体还指出，随着新一轮升级风险出现，油价上涨：布伦特原油价格超过每桶117美元，西得克萨斯中质原油交易价格接近102美元。

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