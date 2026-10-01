Американские военные подготовили варианты возможных дальнейших ударов по Ирану, которые могут быть применены после промежуточных выборов в США. Для их проведения требуется разрешение Белого дома, сообщает The Hill со ссылкой на собеседников, осведомленных о планировании.

По данным издания, Центральное командование США, отвечающее за Ближний Восток, имеет несколько вариантов ударов, которые представляют министру обороны Питу Хегсету. Один из собеседников The Hill заявил, что президент Дональд Трамп будет сохранять все варианты открытыми до принятия окончательного решения.

Позиция Пентагона

В Министерстве обороны США заявили, что задача ведомства заключается в разработке и представлении президенту военных вариантов. В то же время представитель Пентагона отказался комментировать гипотетические ситуации или будущие операции. Центральное командование США на запрос издания не ответило.

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Как пишет The Hill, администрация США на фоне зашедших в тупик дипломатических переговоров стремится добиться значительных уступок от Ирана. Трамп ранее допускал возможность американского удара по Тегерану после ноябрьских промежуточных выборов.

Угрозы Тегерана

Эксперт Eurasia Group Грегори Брю сказал изданию, что иранские руководители публично и в частном порядке сигнализировали о намерении ответить на возможную атаку США или Израиля более масштабно и агрессивно, чем ранее в этом году. По его словам, Тегеран угрожает нанести удары по американским базам и кораблям, трубопроводам, нефтеперерабатывающим заводам и союзникам США в странах Персидского залива.

По информации The Hill, США имеют на Ближнем Востоке более 50 тысяч военнослужащих и около 20 военных кораблей. Издание также отмечает, что на фоне риска новой эскалации цены на нефть выросли: Brent превысила 117 долларов за баррель, а West Texas Intermediate торговалась вблизи 102 долларов.

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