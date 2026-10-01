W australijskim Charleville liczebność scynków yakka na czterech ogrodzonych obszarach wzrosła z około 10 do 28 osobników. Ogrodzenia wokół siedlisk tego gatunku zainstalowano trzy lata temu w ramach projektu prowadzonego przez doktoranta Uniwersytetu Południowego Queensland, Stephena Pecka, informuje ABC News Australia.

Ochrona przed introdukowanymi drapieżnikami

Według Pecka na nieogrodzonych obszarach podczas odłowu znajdował jedną lub dwie jaszczurki, podczas gdy na jednym z chronionych — 12. Ogrodzenia nie dopuszczają do scynków introdukowanych drapieżników, w tym kotów i lisów, ale nie utrudniają przemieszczania się naturalnym drapieżnikom — wężom i ptakom.

Badacz identyfikuje poszczególne zwierzęta na podstawie unikalnych wzorów na ich podbródkach. Odnotował również, że część scynków urodzonych i wychowanych wewnątrz ogrodzeń osiedliła się poza nimi po osiągnięciu długości około 400 milimetrów. Według Pecka w ten sposób powstały cztery kolonie założone przez zwierzęta, które urodziły się i dorosły na chronionych terenach.

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Grupy rodzinne i nowe obszary

Scynki yakka mogą żyć do 30 lat, jednak zwykle nie oddalają się od znanego sobie miejsca. Żyją w grupach rodzinnych, które zazwyczaj składają się z niespokrewnionej pary dorosłych osobników i kilku pokoleń potomstwa. Takie przywiązanie do niewielkiego terytorium czyni gatunek podatnym na karczowanie terenów i introdukowane drapieżniki.

Zwierzęta tradycyjnie wykorzystywały nory wombatów i bilbi, lecz obecnie zasiedlają także nory królicze. Peck uważa to za oznakę zdolności gatunku do adaptacji. W Charleville niedawno ogrodzono kolejne trzy obszary.

Ekolog z Uniwersytetu Monasha David Chapple zaznaczył, że badanie pokazuje znaczenie lokalnej kontroli zagrożeń. Według niego w Australii obecnie 127 gatunków gadów uznaje się za zagrożone wyginięciem.

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