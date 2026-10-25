В австралийском Чарлвилле численность сцинков якка на четырёх огороженных участках выросла примерно с 10 до 28 особей. Ограждения вокруг мест обитания вида установили три года назад в рамках проекта, который возглавил аспирант Университета Южного Квинсленда Стивен Пек, сообщает ABC News Australia.

Защита от интродуцированных хищников

По словам Пека, на неогороженных участках во время отлова он находил одну или две ящерицы, тогда как на одном из защищённых — 12. Ограждения не допускают к сцинкам интродуцированных хищников, в частности кошек и лис, но не препятствуют перемещению естественных хищников — змей и птиц.

Исследователь идентифицирует отдельных животных по уникальным узорам на подбородке. Он также зафиксировал, что часть сцинков, родившихся и выращенных внутри ограждений, после достижения длины около 400 миллиметров поселилась за их пределами. По словам Пека, так возникли четыре колонии, основанные животными, которые родились и выросли на защищённых территориях.

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Семейные группы и новые участки

Сцинки якка могут жить до 30 лет, однако обычно не удаляются от привычного места. Они живут семейными группами, которые обычно состоят из неродственной пары взрослых особей и нескольких поколений потомства. Такая привязанность к небольшой территории делает вид уязвимым к расчистке земель и интродуцированным хищникам.

Животные традиционно использовали норы вомбатов и билби, а теперь также заселяют кроличьи норы. Пек считает это признаком способности вида адаптироваться. В Чарлвилле недавно огородили ещё три участка.

Эколог Университета Монаша Дэвид Чаппл отметил, что исследование демонстрирует значение локального контроля угроз. По его словам, в Австралии сейчас 127 видов рептилий считаются находящимися под угрозой исчезновения.

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