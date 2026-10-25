在澳大利亚查尔维尔，四个围栏区域内的亚卡石龙子数量从约10只增至28只。三年前，作为由南昆士兰大学博士研究生史蒂文·佩克领导的项目的一部分，该物种栖息地周围安装了围栏，据澳大利亚广播公司新闻报道。

防范引入的捕食者

佩克表示，在未设围栏的区域，他在捕捉过程中只发现一两只蜥蜴，而在其中一个受保护区域则发现了12只。围栏可防止包括猫和狐狸在内的引入捕食者接近石龙子，但不会阻碍蛇和鸟类等天然捕食者活动。

研究人员通过下巴上独特的花纹识别个体动物。他还记录到，一些在围栏内出生和成长的石龙子在体长达到约400毫米后，迁居到了围栏外。佩克表示，因此形成了四个群落，它们由出生并成长于受保护区域的动物建立。

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家庭群体与新区域

亚卡石龙子可存活长达30年，但通常不会远离熟悉的地点。它们以家庭群体生活，通常由一对无亲缘关系的成年个体和数代后代组成。这种对小范围领地的依赖使该物种容易受到土地清理和引入捕食者的威胁。

这些动物传统上使用袋熊和兔耳袋狸的洞穴，如今也栖息在兔洞中。佩克认为这是该物种适应能力的表现。查尔维尔最近又有三个区域设置了围栏。

莫纳什大学生态学家戴维·查普尔指出，这项研究显示了对威胁进行地方性控制的重要性。他表示，目前澳大利亚有127种爬行动物被认为面临灭绝威胁。

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