Kenijski Trybunał Apelacyjny ds. Podatkowych nakazał usunięcie z odpowiedzi Kenijskiego Urzędu Skarbowego (KRA) części twierdzeń dotyczących fundacji charytatywnej Knowledge Empowering Youth (KEY) Trust. Trybunał uznał, że organ podatkowy na etapie odwoławczym dodał nowe podstawy odmowy odnowienia zwolnienia fundacji z podatku dochodowego, informuje Nation Kenya.

KEY Trust, założony przez Ritę Field-Marsh, złożył w lipcu 2025 roku do KRA wniosek o odnowienie zwolnienia podatkowego. W marcu 2026 roku komisarz ds. mikro- i małych podatników odrzucił wniosek. Początkowo organ podatkowy wyraził zaniepokojenie znacznymi płatnościami na rzecz KenSAP Limited, którą uznał za odrębny podmiot prawny, oraz zakwestionował, czy fundacja wykorzystywała dochody wyłącznie na cele charytatywne.

Nowe twierdzenia KRA

Zaskarżając odmowę, KEY Trust oświadczył, że KRA w odpowiedzi na odwołanie przedstawił podstawy, których nie było w pierwotnym zawiadomieniu. W szczególności organ podatkowy twierdził, że fundacja wydała za granicą ponad 25 mln szylingów kenijskich, miała beneficjentów nierezydentów, nie uwzględniała potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz nie przedstawiła szczegółowych zestawień płatności i dokumentów potwierdzających.

KRA podniosło również kwestie wynagrodzeń pracowników i członków rady powierniczej fundacji oraz stwierdziło, że organizacja gromadziła znaczne kwoty zamiast wydawać je na programy charytatywne. Organ podatkowy utrzymywał, że nie stworzył nowych powodów odmowy, lecz bardziej szczegółowo wyjaśnił, dlaczego fundacja nie spełniła wymogów zwolnienia podatkowego.

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Ustalenia trybunału

Trybunał uznał, że wydatki za granicą, beneficjenci nierezydenci, kwestie osób z niepełnosprawnościami, dokumenty płatnicze, wynagrodzenia i gromadzenie środków mogły każde z osobna stanowić podstawę odmowy. Nie można ich zatem uznać jedynie za dodatkowe wyjaśnienie decyzji KRA.

Trybunał nie usunął w całości odpowiedzi organu podatkowego, lecz nakazał usunięcie punktów zawierających nowe podstawy. Jednocześnie zaznaczył, że KRA może rozpatrzyć te kwestie w nowej, należycie uzasadnionej decyzji i umożliwić KEY Trust udzielenie odpowiedzi. Rozpatrywanie odwołania fundacji od odmowy zwolnienia podatkowego będzie kontynuowane.

KEY Trust działa w Kenii i Kanadzie oraz realizuje programy edukacyjne KEY Libraries i Kenya Scholar Access Program. Pierwszy pomaga publicznym szkołom podstawowym i średnim wyposażać biblioteki w książki, meble, komputery i inne materiały edukacyjne. Drugi wspiera uzdolnionych akademicko studentów ze środowisk defaworyzowanych w zdobyciu wykształcenia uniwersyteckiego.

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