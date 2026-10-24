Кенийский Налоговый апелляционный трибунал постановил исключить из ответа Налогового управления Кении (KRA) часть утверждений относительно благотворительного фонда Knowledge Empowering Youth (KEY) Trust. Трибунал пришел к выводу, что налоговый орган на стадии обжалования добавил новые основания для отказа в продлении освобождения фонда от налога на доходы, сообщает Nation Kenya.

KEY Trust, основанный Ритой Филд-Марш, в июле 2025 года подал в KRA заявление о продлении налогового освобождения. В марте 2026 года комиссар по микро- и малым налогоплательщикам отклонил заявку. Изначально налоговый орган выразил обеспокоенность значительными выплатами KenSAP Limited, которую считал отдельным юридическим лицом, и поставил под сомнение, использовал ли фонд доходы исключительно на благотворительные цели.

Новые утверждения KRA

Обжалуя отказ, KEY Trust заявил, что KRA в ответе на апелляцию выдвинуло основания, которых не было в первоначальном уведомлении. В частности, налоговый орган утверждал, что фонд потратил за рубежом более 25 млн кенийских шиллингов, имел бенефициаров-нерезидентов, не учитывал потребности людей с инвалидностью и не предоставил детализированных сводок платежей и подтверждающих документов.

KRA также поставило вопросы о вознаграждении работников и членов совета попечителей фонда и заявило, что организация накапливала значительные суммы вместо того, чтобы тратить их на благотворительные программы. Налоговый орган настаивал, что не создавал новых причин для отказа, а более подробно объяснял, почему фонд не выполнил требования для налогового освобождения.

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Выводы трибунала

Трибунал признал, что расходы за рубежом, бенефициары-нерезиденты, вопросы лиц с инвалидностью, платежные документы, вознаграждения и накопление средств могли каждое отдельно стать основанием для отказа. Поэтому их нельзя считать лишь дополнительным объяснением решения KRA.

Трибунал не исключил ответ налогового органа полностью, но распорядился убрать пункты, содержавшие новые основания. В то же время он отметил, что KRA может рассмотреть эти вопросы в новом, надлежащим образом обоснованном решении и предоставить KEY Trust возможность ответить. Рассмотрение апелляции фонда относительно отказа в налоговом освобождении продолжится.

KEY Trust работает в Кении и Канаде и реализует образовательные программы KEY Libraries и Kenya Scholar Access Program. Первая помогает государственным начальным и средним школам оснащать библиотеки книгами, мебелью, компьютерами и другими учебными материалами. Вторая поддерживает академически способных студентов из неблагополучных слоев в получении университетского образования.

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