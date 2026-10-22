Уряд Кенії й донори підписали програму охорони природи на $160 млн — TimesLIVE

Уряд Кенії та група донорів підписали програму з охорони природи вартістю 160 млн доларів. Вона розрахована на 10 років і має охопити 17,3 млн гектарів біорізноманітних ландшафтів країни — від Великої рифтової долини до заповідника Масаї-Мара.

Як повідомляє TimesLIVE, 80 млн доларів нададуть десятки донорів, серед яких спадкоємці родин Волтонів і Каргілл. Ще 80 млн доларів має виділити уряд Кенії. Ініціатива отримала назву Thamani Asili, що мовою суахілі означає «цінність природи».

Фінансування та управління територіями

Кошти планують спрямувати на створення нових природоохоронних територій та поліпшення управління частиною вже наявних. Програма використовуватиме модель Project Finance for Permanence, за якою фінансування пов’язане з виконанням урядом ключових змін у державній політиці.

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Очільниця відомства туризму та дикої природи Кенії Ребекка Міано заявила, що програма має захистити дику природу країни та підтримати фермерів і громади, які живуть у цих ландшафтах. За урядовими оцінками, на які посилається нещодавня доповідь Програми ООН з довкілля, близько 42% ВВП Кенії та 70% зайнятості у країні в певній формі залежать від природи.

Чотири пріоритетні регіони

Організація The Nature Conservancy, яка допомагала готувати план, повідомила, що на початковому етапі ініціатива зосередиться на чотирьох регіонах. Серед них — Цаво, де розташовані найбільші національні парки Кенії, мешкають 40% слонів країни та 20% її критично загрожених чорних носорогів.

Ще один пріоритетний регіон лежить на півдні вздовж кордону з Танзанією: він включає національний заповідник Масаї-Мара та з’єднується із Серенгеті. За оцінкою The Nature Conservancy, показник Кенії становить близько 20–23%. Нова програма має наблизити країну до глобальної цілі захистити 30% суходолу й моря до 2030 року.

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