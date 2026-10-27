尼日利亚独立国家选举委员会（INEC）正在核查其网站公布的初步选民名册中的可疑照片。据Premium Times Nigeria报道，其中包括可能由人工智能生成的图像。

委员会发言人穆罕默德·哈鲁纳表示，在全国各登记区对初步名册进行现场公示期间，相关人员发现并标记了存在疑问的登记记录。该阶段从10月9日持续至15日。INEC已开始根据既定程序审查这些记录并作出更正。

对社交媒体消息的回应

委员会是在公众和社交媒体出现消息后发表声明的。这些消息称，10月26日发布的名册在线版本中存在疑似由人工智能生成的照片。INEC指出，网上公布的名单与在核查、提交申请和异议程序期间公示的初步名册相同。

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与此同时，在线版本尚未反映所有正在进行的数据清理措施。委员会还在调查这些可疑照片出现的情况，包括可能存在的技术或程序缺陷。相关决定将根据经确认的核查结果作出。

为2027年选举做准备

INEC强调，初步名册并非最终经认证的选民名单。公布该名册旨在让选民和利益相关方有机会核对数据、发现错误或可疑记录，并在认证前协助更正。

委员会感谢了那些关注到可能存在不一致情况的人士，并表示计划在2026年12月15日最终名册认证前完成核查、审查和数据清理工作。公布初步名单是尼日利亚为2027年大选所做准备的一部分。

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