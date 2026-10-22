В Мексике бывшему прокурору штата Чиуауа Сесару Хауреги Морено предъявили обвинение в государственной измене и взяли его под стражу до суда. По данным Anadolu Agency, его обвиняют в сотрудничестве с Центральным разведывательным управлением США без ведома или разрешения федерального правительства Мексики.

Операция против нарколаборатории

Расследование касается событий апреля, когда стало известно, что агенты ЦРУ участвовали в ликвидации подпольной нарколаборатории в северо-западном штате Чиуауа. Как сообщает агентство, американские разведчики не имели разрешения федеральных властей на работу в Мексике, что означало нарушение мексиканской Конституции.

Закрытое слушание

Окружной судья принял решение о досудебном заключении Хауреги Морено утром 22 октября. Заседание провели в закрытом режиме после того, как прокуроры заявили, что обнародование деталей расследования может поставить под угрозу национальную безопасность.

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Бывшего прокурора арестовали 17 октября. В апреле он подал в отставку с должности прокурора штата. Согласно Конституции Мексики, только федеральное правительство имеет полномочия заключать соглашения в сфере безопасности с иностранными государствами.

О сотрудничестве властей штата Чиуауа и ЦРУ стало известно после автомобильной аварии, в которой погибли двое американских агентов. Офис прокурора штата сообщал, что до этой аварии агенты уже дважды сотрудничали с властями штата во время операций в сфере безопасности.

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