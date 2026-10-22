Експрокурора Чіуауа взяли під варту у справі про ЦРУ — Anadolu Agency

У Мексиці колишньому прокурору штату Чіуауа Сесару Хаурегі Морено висунули обвинувачення у державній зраді та помістили під варту до суду. За даними Anadolu Agency, його звинувачують у співпраці з Центральним розвідувальним управлінням США без відома або дозволу федерального уряду Мексики.

Операція проти нарколабораторії

Розслідування стосується подій квітня, коли стало відомо, що агенти ЦРУ брали участь у ліквідації підпільної нарколабораторії у штаті Чіуауа на північному заході країни. Як повідомляє агентство, американські розвідники не мали дозволу федеральної влади на роботу в Мексиці, що означало порушення мексиканської Конституції.

Закрите слухання

Окружний суддя ухвалив рішення про досудове ув’язнення Хаурегі Морено вранці 22 жовтня. Засідання провели в закритому режимі після того, як прокурори заявили, що оприлюднення деталей розслідування може поставити під загрозу національну безпеку.

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Колишнього прокурора заарештували 17 жовтня. Він подав у відставку з посади прокурора штату у квітні. Відповідно до Конституції Мексики, лише федеральний уряд має повноваження укладати угоди у сфері безпеки з іноземними державами.

Про співпрацю між владою штату Чіуауа та ЦРУ стало відомо після автомобільної аварії, у якій загинули двоє американських агентів. Офіс прокурора штату повідомляв, що до цієї аварії агенти вже двічі співпрацювали з владою штату під час операцій у сфері безпеки.

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