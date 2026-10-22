W Meksyku byłemu prokuratorowi stanu Chihuahua Césarowi Jáureguiemu Moreno postawiono zarzut zdrady stanu i umieszczono go w areszcie do czasu procesu. Według Anadolu Agency jest on oskarżony o współpracę z Centralną Agencją Wywiadowczą USA bez wiedzy lub zgody federalnego rządu Meksyku.

Operacja przeciwko laboratorium narkotykowemu

Śledztwo dotyczy wydarzeń z kwietnia, kiedy ujawniono, że agenci CIA uczestniczyli w likwidacji podziemnego laboratorium narkotykowego w północno-zachodnim stanie Chihuahua. Jak podaje agencja, amerykańscy oficerowie wywiadu nie mieli zgody władz federalnych na działalność w Meksyku, co stanowiło naruszenie meksykańskiej Konstytucji.

Niejawne posiedzenie

Sędzia okręgowy zdecydował o tymczasowym aresztowaniu Jáureguiego Moreno rano 22 października. Posiedzenie odbyło się za zamkniętymi drzwiami po tym, jak prokuratorzy oświadczyli, że ujawnienie szczegółów śledztwa może zagrozić bezpieczeństwu narodowemu.

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Były prokurator został aresztowany 17 października. W kwietniu zrezygnował ze stanowiska prokuratora stanowego. Zgodnie z Konstytucją Meksyku tylko rząd federalny ma uprawnienia do zawierania umów w dziedzinie bezpieczeństwa z obcymi państwami.

O współpracy władz stanu Chihuahua z CIA dowiedziano się po wypadku samochodowym, w którym zginęło dwóch amerykańskich agentów. Biuro prokuratora stanowego informowało, że przed tym wypadkiem agenci już dwukrotnie współpracowali z władzami stanowymi podczas operacji w dziedzinie bezpieczeństwa.

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